Prefeitura de Itatiaia orienta moradores sobre Auxílio Emergencial

Itatiaia – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos intensifica o serviço de orientações a moradores sobre Auxílio Emergencial do Governo Federal, pago através da Caixa Econômica Federal, a partir desta segunda-feira, 18. A medida visa evitar aglomerações nas agências da CEF e vai contar com o apoio de três servidores da pasta que ficarão em tendas localizadas próximas à agência bancária.

Além da orientação, na primeira fase do programa, a secretaria auxiliou moradores no processo de cadastramento e atualização de dados pare receber o benefício.

– Na fase inicial, disponibilizamos postos de atendimento para ajudar aqueles moradores que não tinham acesso a internet ou que estavam com duvidas relacionadas a sua inscrição inicial – disse o secretário, Rodrigo Rocha, acrescentando que cada tenda tem cerca de 30 cadeiras, todas com distância miníma de 1,5 metros, conforme orientação do Ministério da Saúde em relação a pandemia de Covid-19.

Auxílio Emergencial

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores dividuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus – COVID 19.

O benefício no valor de R$ 600,00 será pago por três meses, para até duas pessoas da mesma família.Para as famílias em que a mulher seja a única responsável pelas despesas da casa, o valor pago mensalmente será de R$1.200,00

O calendário do pagamento da 2ª parcela foi publicado no Diário Oficial que pode consultado através do link http://www.in.gov.br/en/web/ dou/-/portaria-n-386-de-14-de- maio-de-2020-256966838