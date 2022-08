Prefeitura de Itatiaia promove evento em homenageia aos Pais

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia realizou neste sábado (13/08) uma homenagem aos Pais. O evento, organizado pela Superintendência de Eventos, em parceria com a Superintendência de Cultura e a Secretaria de Esportes e Lazer, com a participação da Secretaria de Saúde, começou às 9h e encerrou-se às 13h.

O objetivo da festa, realizada na Casa da Cultura, no Centro, segundo os organizadores, foi propiciar momentos de interação entre pais e filhos, com gincanas e brincadeiras tradicionais, torneio de truco e de tênis de mesa, recreação infantil, shiatsu, aferição de pressão e glicose, além de apresentações musicais. A Banda Quartetum Brasil, junto com o DJ Carlos Fialho, mostraram um repertório para todos os gostos.

Participaram da festividade o Superintendente de Eventos, Tarcísio Aragão, o Superintendente de Cultura, Thiago Góes, e a Secretaria de Esporte e Lazer, Sônia Barbosa. “Nosso objetivo foi prestar uma homenagem aos Pais de Itatiaia, proporcionando momentos de diversão em família. A festa foi um sucesso e os Pais, junto de seus filhos, aproveitaram bastante”, comentou Tarcísio.

O prefeito Irineu Nogueira participou do evento e ressaltou a importância da homenagem aos Pais. “Os Pais têm papel fundamental no universo familiar. Representam o exemplo a ser seguido e sua contribuição na formação dos filhos é indispensável. Que esse Dia dos Pais seja de muita paz e felicidade nos lares de Itatiaia”, disse.