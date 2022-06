Prefeitura de Itatiaia prossegue com as obras de interligação da rede de esgoto do Bairro Jardim Manchete

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 15:21 horas

Itatiaia- O prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, acompanhou nesta terça-feira (28/06) mais uma fase das obras de interligação da rede de esgoto do Jardim Manchete até a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) do bairro. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos construiu uma caixa de passagem, para levar os efluentes domésticos captados até a Estação. O serviço vai permitir que em breve aconteçam os testes de carga da unidade.

Segundo o Diretor de Saneamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Daniel Félix, a estimativa é de que, com a ETE do bairro em funcionamento, cerca de 60% do esgoto do Jardim Manchete seja captado para tratamento.

“Como a Estação de Tratamento de Esgoto nunca foi interligada a rede da comunidade e está inativa, hoje o índice de captação é zero. O percentual não é maior porque uma parte do bairro, mais para o final da Rua 1, tem topografia abaixo do nível da tubulação. Assim será necessário o apoio de uma elevatória, o que é algo mais complexo”, diz.

A ETE do Jardim Manchete, em operação, terá capacidade de tratar o esgoto doméstico dos cerca de dois mil moradores da comunidade. Ela foi construída com recursos da empresa Jaguar Land Rover, por meio de um compromisso social, com a responsabilidade do funcionamento da estação sendo da Prefeitura.