Prefeitura de Itatiaia prossegue com o serviço de recuperação asfáltica nos bairros

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 08:12 horas

Na terça-feira as equipes estiveram nos bairros Vila Magnólia e Jardim Itatiaia

Itatiaia- Preocupado em dar mais segurança aos motoristas e moradores que circulam pela região, a Prefeitura de Itatiaia, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos segue dando continuidade ao trabalho de recuperação asfáltica das vias do município.

Nesta terça-feira (24), as equipes estão realizando o serviço em ruas dos bairros Vila Magnólia e Jardim Itatiaia.

O cronograma de ações continuará no decorrer dos próximos dias. A previsão é que os próximos bairros a receberem as equipes sejam Nova Conquista, localidades de Penedo e de Maromba.

Durante o trabalho, a Guarda Civil Municipal vem auxiliando no fechamento de ruas e organização do trânsito nas vias. Desde o início das ações de melhoria, as equipes já passaram por ruas nos bairros Nova Conquista, Centro, Penedo, Jardim Paineiras, Vila Maia, Vila Esperança, Jardim Itatiaia, Campo Alegre, Marechal Jardim.