Prefeitura de Itatiaia realiza a última etapa de vacinação antirrábica neste sábado em Maromba e Maringá

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2020, 10:04 horas

Animais que não foram vacinados nas etapas anteriores poderão ser levados no setor de Zoonoses

Itatiaia- A vacinação em postos fixos da quarta e última etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica 2020, para cães e gatos em Itatiaia acontecerá neste sábado, dia 12, na região de Maromba e Maringá́.

De acordo com a Vigilância Ambiental, a imunização, que já́ percorreu a região com postos volantes (visitação em cada residência), dessa vez será́ realizada no Centro de Maringá́ (Administração Regional) e na Praça de Maromba. O horário de atendimento será́ das 9h às 16h.

A Vigilância Ambiental, ressaltou que os animais de outras localidades que ainda não foram vacinados, podem ser levados pelos proprietários até́ o setor de a Zoonose, que fica localizada junto a Vigilância Ambiental, na Avenida dos Expedicionários, 425, Centro, Itatiaia, sendo que o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h à 12h e 13h30 às 17h.

De acordo com a estimativa da Vigilância Ambiental até o momento já foram imunizados cerca de seis e quinhentos mil animais contra a raiva. A expectativa é atender aproximadamente 7.500 animais.

A Vigilância Ambiental reforça que para receber a dose da vacina, o animal não poderá́ estar doente e nem as fêmeas no período de gestação. Serão vacinados também os animais a partir de quatro meses de idade, mesmo os que já foram imunizados em anos anteriores.

Mais informações sobre a Campanha de Vacinação Antirrábica poderão ser obtidas junto ao Setor de Vigilância Ambiental, ligado a Secretaria Municipal de Saúde. O telefone para contato é o (24) 3352-4243.