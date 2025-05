Prefeitura de Itatiaia realiza capacitação para atendimento a pessoas com TEA

Itatiaia – Abril Azul é a campanha de conscientização do autismo, e em razão disso, a Prefeitura de Itatiaia promoveu uma capacitação para os profissionais da administração municipal no atendimento a pessoas atípicas. O treinamento aconteceu na quarta-feira (30), na Câmara de Vereadores.

A capacitação teve como tema “Atendimento inclusivo – um atendimento sensível e empático quanto a importância de compreender e entender as diferenças”. O curso foi ministrado pela psicopedagoga clínica e institucional e pós-graduanda em Neuroalfabetização, Carolina Dutra, e pela advogada da Secretaria Municipal de Assistência Social, Dra. Martha Vasconcellos.

“O treinamento buscou informar, conscientizar e treinar as equipes da Prefeitura, principalmente das áreas de saúde e educação, como agir e receber pessoas para oferecer um atendimento mais inclusivo e humanizado. Seguimos na luta contra o preconceito para que a sociedade seja mais inclusiva e acolhedora”, destacou o prefeito Kaio Márcio.

Campanha Abril Azul

Além da capacitação, a Prefeitura de Itatiaia realizou ações voltadas para a conscientização. No início do mês foi inaugurado o Jardim Sensorial para os autistas, no Centro Municipal de Fisioterapia e Reabilitação. O espaço busca incentivar os alunos a utilizarem os sentidos em um caminho com diferentes níveis e texturas.

No dia 9, na Câmara de Vereadores, foi realizado o evento “Vozes do Espectro: direitos, vivências e conquistas – A importância da inclusão do autista abordando tanto os direitos humanos quanto às experiências pessoais”. O evento contou com a palestra “Direitos Humanos da pessoa com autismo”, com as participações da advogada da Secretaria Municipal de Assistência Social, Dra. Martha Medeiros, da diretora para a América Latina do cordão de girassóis, Flávia Callafange, e da profissional especializada em ABA, Sandra Maria Marques. Além de um bate-papo com a psicóloga e mãe de criança autista, Sara Andrade da Silva Pinho.