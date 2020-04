Prefeitura de Paraty compra 15 respiradores para atender pacientes com Covid-19

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 11:20 horas

Paraty – A prefeitura de Paraty adquiriu mais 15 respiradores para ampliar a estrutura de atendimento a possíveis vítimas de Covid-19, no Hospital Municipal Hugo Miranda. Com isso o hospital conta com 30 respiradores e está dentro dos padrões fixados pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para atendimento de casos de coronavírus com base na população assistida, segundo a prefeitura.

O prefeito do município, Luciano Vidal, destacou que a aquisição foi realizada com recursos municipais.

– Todos nós sabemos que o mundo inteiro está a procura de equipamentos como respiradores e equipamentos para os profissionais de saúde. Quero dizer a nossa satisfação que neste momento estamos dobrando o número de equipamentos em nosso hospital, que vão contribuir muito no combate ao coronavírus – disse o prefeito.

A Secretária de Saúde e Defesa Civil, Carla Lacerda, destacou que com o dobro dos respiradores, o município fica mais “confortável” para enfrentar a pandemia.

– É importante essa aquisição porque vai dar mais tranquilidade para a estruturação da reabertura do comércio no município. É uma tranquilidade para a saúde e para a população, porque com esses equipamentos conseguiremos suprimir a demanda do município junto com o hospital de campanha.

O prefeito também destacou com a nova aquisição, iniciará o plano de recuperação econômica de Paraty. Segundo ele, as primeiras prioridades foram de garantir a segurança dos moradores e pacientes infectados pela doença e garantir a alimentação de todos.