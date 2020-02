Prefeitura de Paraty descarta caso de coronavírus

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2020, 17:43 horas

Paraty – A Secretaria Municipal de Saúde informou, por meio de uma rede social, que não foi registrado na cidade nenhum caso de coronavírus. De acordo com a nota, técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Municipal Hugo Miranda participaram de duas reuniões de capacitação com os técnicos do Estado para tratar da abordagem de eventuais casos suspeitos da doença e estão devidamente preparados para seguir os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual da Saúde”.

-A Prefeitura pede que a população fique atenta a tentativas de disseminação de notícias falsas sobre a doença em Paraty por parte de pessoas sem conhecimento técnico e que só estão interessadas em gerar alarde a respeito da doença. O único órgão com competência para tratar dos protocolos de prevenção e atendimento a casos suspeitos de coronavírus em Paraty é a Secretaria Municipal de Saúde, que está monitorando todos os atendimentos do Hospital Municipal Hugo Miranda – conclui a nota.