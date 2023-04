Prefeitura de Paraty distribui pescados do Programa ‘Peixe na Mesa’ - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de abril de 2023, 18:16 horas

Serão distribuídos, gratuitamente, mais de 7 toneladas de peixes em quatro locais da cidade; saiba quais bairros

Paraty – A Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Agricultura e Pesca de Paraty, lança nesta quinta-feira (6), o Projeto “Peixe na Mesa”, que irá garantir que as famílias de vulnerabilidade financeira tenham acesso ao programa de segurança alimentar e nutricional na Páscoa.

A distribuição solidária de sete toneladas de peixe, acontece em quatro pontos da cidade.

O prefeito Luciano Vidal explicou que é uma satisfação realizar o programa com a entrega dos peixes para as comunidades. “Precisamos garantir que a mesa das famílias da gente esteja farta em um momento tão especial, em que celebramos a Páscoa”, afirmou o prefeito. “Meu desejo é que as famílias estejam unidas e celebrando em paz e comunhão”, finalizou.

Para receber o benefício, basta que as famílias interessadas compareçam aos locais estabelecidos pela prefeitura.

10h – 12h Praça da Paz

12h – 14h condado

14h – 17h- Pantanal

17h Mercado do Produtor Rural

Semana Santa abre as portas dos Passos da Paixão, em Paraty

Iniciando o período de Páscoa, a Semana Santa é uma celebração religiosa expressiva em história, memória e fé. Realizada de 2 a 9 de abril, a celebração mantém-se preservada por lideranças católicas, assim como pela população, o festejo leva para as ruas do Centro Histórico a Procissão do Encontro, a Procissão do Enterro e a Procissão do Fogaréu, aonde devotos conduzem tochas e velas a partir da meia noite no intuito de simbolizar a prisão de Cristo. É durante a Semana Santa que acontece a abertura das portas dos Passos da Paixão, ação realizada apenas uma vez no ano.

Serviço O que: Semana Santa

Quando: 2 a 9 de abril

Onde: Igreja da Matriz e igrejas do Centro Histórico