Prefeitura de Paraty irá interditar a Estrada do Corisco

Para os moradores e visitantes que necessitam acessar o bairro do Corisco, a alternativa será utilizar a via pelo Morro do Jacu.

A medida é necessária para a realização de obras de contenção, que incluem a construção de um muro de contenção de 60 metros. De acordo com a prefeitura, estas obras são essenciais para garantir a segurança dos usuários da via, e a interdição total da estrada é imprescindível para a execução dos trabalhos de maneira segura e eficiente.