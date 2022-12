Prefeitura de Paraty lança Calendário de Eventos Turísticos em 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2022, 07:46 horas

Um dos destaques do primeiro semestre do próximo ano é a volta do carnaval de rua, entre os dias 17 e 21 de fevereiro

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, divulgou o calendário de atividades turísticas da cidade para 2023. Membros da imprensa (como a equipe de reportagem do DIÁRIO DO VALE), promotores de eventos e o trade turístico estiveram presentes. O evento aconteceu nesta quinta-feira (15), no Moriá Praia Bar, na Praia da Barra do Corumbê.

A programação do próximo ano conta com diversas atividades voltadas à valorização das tradições locais, sustentabilidade e ao desenvolvimento econômico através do setor. Paraty está entre as 20 cidades mais visitadas do país e se prepara para receber uma nova rede hoteleira.

Ao todo, o calendário de 2023 soma 59 eventos, com atrações culturais, esportivas e celebrações tradicionais da cidade. Alguns dos destaques do primeiro semestre do ano são a volta do carnaval de rua, entre os dias 17 e 21 de fevereiro, o 13º Bourbon Festival, entre 14 e 16 de abril e o Paraty Jazz & Blues Festival, entre 2 e 4 de junho. Além disso, as tradicionais celebrações religiosas, como a Festa do Divino Espírito Santo também estão confirmadas.

No segundo semestre, acontecerá a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), em julho e o 41º Festival da Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty, entre os dias 17 e 20 de agosto.

Já na lista de eventos esportivos, estão o 1º Paraty Brazil by UTMB, o 6º XTerra, o 16º Fest Juá e a 1ª Feira de Pesca e Negócios do Mar.