Prefeitura de Paraty prepara esquema especial para Réveillon 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2022, 12:57 horas

Paraty – O prefeito Luciano Vidal se reuniu hoje com secretários municipais e com representantes de órgãos de segurança e infraestrutura para discutir as ações de logística e medidas preventivas devido ao grande fluxo de turistas na cidade para o Réveillon.

Participaram da reunião os representantes da concessionária Águas de Paraty, Alberto Costae Marya Fernando do Carmo; do Consórcio Serra da Bocaina, André Noronha e Iran Barbosa; e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), Renato Romeiro e Thiago Costa.

Durante a reunião, ficou definido que as obras na Paraty-Cunha serão paralisadas entre quinta-feira, 29 de dezembro, e a segunda-feira, 02 de janeiro. A estrada recebeu ações emergenciais de tapa buracos, no trecho ainda não recuperado, e terá reforço na sinalização e uma operação Pare-e-Siga para orientar os motoristas nos trechos mais problemáticos.

Os representantes do DER-RJ recomendaram que os moradores evitem acessar a estrada nos horários de pico, a não ser em casos de extrema necessidade, em razão do fluxo elevado de veículos.

A reunião também discutiu o abastecimento de água na cidade e na zona rural. A Águas de Paraty informou que as estações de tratamento de água estão operando plenamente para garantir o abastecimento. Equipes extras estarão de plantão com maquinário e caminhão-pipa para ocorrências pontuais. Na zona rural, a Conser disponibilizou o tel 3371-9510 para eventuais ocorrências e os moradores também podem acionar o Departamento de Água e Esgoto.

Com relação à segurança, ficou definido que haverá uma operação integrada das forças que atuam no município, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal. Os efetivos serão reforçados e haverá um trabalho especial de policiamento nos locais onde haverá queima de fogos e shows para comemorar o Réveillon.