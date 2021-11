Prefeitura de Pinheiral divulga novo boletim epidemiológico sobre Covid-19

Matéria publicada em 25 de novembro de 2021, 08:56 horas

Pinheiral – A prefeitura de Pinheiral, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou, na tarde de ontem (24), novos dados sobre o boletim epidemiológico da cidade.

Ao todo, existem 3440 casos confirmados, sendo 3362 curados, 72 óbitos e 06 pessoas em isolamento domiciliar. Até agora, 7362 casos foram descartados.

A prefeitura informou ainda que agora o município realiza testes de antígenos no próprio Centro de Triagem, com entrega dos resultados no ato, o que significa que a divulgação de casos em análises não será mais necessária.