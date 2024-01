Prefeitura de Pinheiral inaugura nova área de lazer no Parque Maíra

Pinheiral- A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, contemplou na última terça-feira, 30, os moradores do bairro Parque Maíra com a inauguração de uma nova área de lazer. O espaço foi construído com recursos próprios do município na Rua Fauna Ambiental, no Loteamento Novo, e deu novo visual ao local onde antes era um esgoto a céu aberto e causava muitos transtornos aos moradores. A construção era um pedido antigo dos residentes, que passam a contar com um ambiente adequado para recreação e prática esportiva.

A área pública é composta por seis mesas de xadrez, cadeiras, parquinhos de madeira, uma Casa Tarzan e quadra de areia e recebeu o nome de Maria de Lourdes Vicente de Castro, em homenagem póstuma a uma antiga moradora da localidade que, juntamente com sua família, foi a pioneira a habitar o local e desempenhou um papel significativo no crescimento e desenvolvimento do bairro.

Vale ressaltar que no ano passado o Loteamento Novo recebeu pavimentação asfáltica, após uma longa espera de cerca de dezoito anos e que foi concluída com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

“Primeiramente agradeço a Deus pelo dia de hoje, a população do Parque Maíra pela presença e as filhas da dona Maria de Lourdes Vicente de Castro por nos permitir realizar esta homenagem a ela, que foi pioneira na localidade. Destaco a particularidade que meu saudoso avô, Aurelino Gonçalves Barbosa, ainda enquanto prefeito de Piraí manteve com o bairro Parque Maíra. Durante os sete anos da minha gestão, foram inúmeros os investimentos que realizamos na localidade, tais como as reformas do ginásio poliesportivo e campo de futebol, construção da creche municipal Professor Hugo Leal, entre outras. Diante do público, assumo mais um compromisso com os moradores. Vamos entregar até o final do meu mandato a construção de mais uma creche para os munícipes. A unidade escolar será também construída com recursos da prefeitura vai atender no mínimo 150 crianças do Parque Maíra e Três Poços”, disse o prefeito Ednardo Barbosa.

“ A praça é mais uma conquista para os moradores. Agradeço ao prefeito Ednardo Barbosa por todos os investimentos não apenas no Parque Maíra, mas em todos os bairros do município, e pelo trabalho de competência e compromisso que desenvolve. Temos a certeza de que muitas obras estão por vir, e esperamos que a população faça bom uso do local”, ressaltou o vereador Jordácio Elias Mendonça.

“É uma homenagem muito justa a uma pessoa que foi guerreira e pioneira no Loteamento Novo. Ela se foi, mas deixou um legado para todos nós de permanecer e desenvolver o local. Estendo o meu muito obrigada ao prefeito Ednardo Barbosa e toda a sua equipe, não apenas pela construção dessa área de lazer, mas por todos os demais serviços realizados no bairro. O Parque Maíra tem se beneficiado com a atual gestão”, declarou a presidente da Associação de Moradores local, Indiara Ferreira.

“ Encontrei o prefeito Ednardo Barbosa e pedi que se possível, fosse feita uma homenagem para a minha mãe e ele prontamente nos atendeu. É motivo de muito orgulho para mim e minhas irmãs que prestamos essa homenagem para a nossa saudosa mãe, Maria de Lourdes. O Parque Maíra foi um bairro que abraçou a minha mãe e todos os familiares e agradeço ao prefeito Ednardo Barbosa e a todos os envolvidos pela concretização deste sonho, muito obrigada. Nós agradecemos de coração”, pontuou a filha da homenageada, Edna Vicente de Castro.

Presenças

Estiveram presentes na cerimônia, o prefeito da cidade, Ednardo Barbosa, vice-prefeita, Sediene Maia, Luciano Muniz, chefe de gabinete representando o deputado estadual e atual secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, secretários municipais de Governo, Estanislau Corrêa, Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, Carlos Henrique, Administração, Vagner Soares, Habitação e Regularização Fundiária , André Lemos, Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, Aline Gouvêa, vereadores Mário Arthur, Carina Valim, Demóstenes Nunes, Leonardo Cabral e Jordácio Elias Mendonça, além do procurador geral do município, Joviano Cunha, presidente da associação de moradores, Indiara Ferreira e as filhas da homenageada.