Prefeitura de Pinheiral intensifica limpeza nos bairros Chalé e São José

Matéria publicada em 6 de agosto de 2020, 16:30 horas

Pinheiral – A SMSP (Secretaria Municipal de Serviços Públicos) de Pinheiral deu continuidade aos serviços de manutenção no município e desta vez focou nos bairros Chalé e São Jorge, nesta quinta-feira (06). Estes receberam serviços de limpeza e roçada, além da substituição da tampa de um bueiro na Rua Helena Corrêa de Miranda, no Centro, e a desobstrução de rede de esgoto realizada na Rua Padre Dom Martinho. Parque Fluvial do Médio Paraíba também foi contemplado com limpeza e roçada de suas dependências.

Nesta semana o Centro da cidade e o bairro Rolamão receberam serviços de limpeza e retiradas de entulho. Segundo a prefeitura, a SMSP vem realizando diariamente os serviços de limpeza das ruas e bairros do município com o objetivo de cuidar e preservar os espaços públicos.

O secretário da Secretaria Municipal de Serviços Públicos fez um alerta quanto ao perigo sanitário, levando em consideração a porcentagem de lixo que é depositado pelos moradores nos arredores da cidade.

– Jogar lixo e entulho nas ruas além de não ser visualmente agradável, atrai animais indesejáveis como ratos, baratas e afins. É um ato que pode ser prejudicial à saúde de quem mora ou passa perto, visto que o conteúdo pode estar até mesmo contaminado. Mais uma vez faço um apelo à população para que evitem jogar entulhos nas ruas, assim como qualquer tipo de lixo. É preciso a colaboração de todos, afinal as ruas são de todos – declarou.