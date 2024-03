Prefeitura de Pinheiral lança projeto de equoterapia para beneficiar jovens com múltiplas doenças

Pinheiral – Uma parceria entre a Prefeitura de Pinheiral, Instituto Federal do Rio de Janeiro, APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e a ACA (Associação Coletivo Azul) vai oferecer atividades de equoterapia de forma gratuita para crianças e adolescentes do município portadoras de doenças múltiplas. O projeto intitulado “Passo e Trote que Transformam” foi lançado nesta quinta-feira (14), no auditório do IFRJ.

O ingresso dos usuários será feito mediante encaminhamento médicos e especialistas neurologistas e psiquiatras infantis da rede municipal e da APAE, após esse processo, a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) encaminhará o paciente ao Centro de Reabilitação Carmen Vergetti Leite Franco, onde passará por avaliação de elegibilidade com os profissionais de fisioterapia e psicologia.

As atividades serão realizadas na unidade Campus Pinheiral, as terças e quintas-feiras e atenderão estudantes da APAE – Pinheiral e crianças encaminhadas pela rede municipal de Saúde, com necessidades de tratamentos terapêuticos, motores e de equilíbrio.

Para facilitar a participação dos alunos com dificuldade de locomoção, há uma rampa de acesso disponível. Além disso, estagiários estarão presentes para auxiliar no equilíbrio durante as atividades e os trabalhos com os animais serão adaptados conforme a necessidade de cada paciente.

A equoterapia é uma forma de terapia que utiliza o cavalo como instrumento terapêutico. Ela é aplicada por profissionais de saúde habilitados, como fisioterapeutas, psicólogos e fonoaudiólogos, e visa promover o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social de pessoas com necessidades especiais ou com algum tipo de deficiência. Por meio do contato com o cavalo e da prática de atividades adaptadas, a equoterapia pode proporcionar diversos benefícios, como melhora na postura, coordenação motora, equilíbrio, autoconfiança, concentração, além de estimular o vínculo emocional e a interação social.

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, expressou sua gratidão por mais esta iniciativa importante para os moradores da cidade e ressaltou o compromisso do município em fornecer serviços adequados para promover o desenvolvimento das pessoas com deficiências.

“É uma satisfação termos mais esse serviço com a chancela do IFRJ, além se ser um importante avanço da nossa cidade na oferta de serviços às pessoas com deficiências. Agradeço a parceria do IFRJ, APAE, ACA e Secretaria municipal de saúde, a atual diretora geral da instituição federal Lívia Gil e o ex- diretor da unidade e meu amigo, Marcos Fábio, ao secretário de Saúde, Everton Alvim, ao presidente da APAE, WiIlmar de Castro e à Associação Coletivo Azul. Temos a certeza de que essas atividades proporcionarão mais qualidade de vida para os alunos atendidos. Agradeço ao IFRJ por abrir as portas da instituição e esperamos poder atender o máximo de pacientes possível”- afirmou o prefeito.

O secretário municipal de saúde, Everton Alvim, destacou a equoterapia como uma iniciativa valiosa que reforça o compromisso da Prefeitura de Pinheiral em oferecer serviços inclusivos e de qualidade.

“Estamos entusiasmados com essa parceria e confiantes de que essa terapia trará benefícios significativos para as crianças e adolescentes portadores de doenças múltiplas. Acreditamos no potencial transformador dessa atividade e estamos empenhados em garantir que todos tenham acesso a ela de forma equitativa.” – declarou Everton Alvim