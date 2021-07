Matéria publicada em 8 de julho de 2021, 13:13 horas

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Educação (SME), da Prefeitura de Pinheiral, em parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), está com inscrições abertas para os cursos técnicos integrados de Agropecuária, Agroindústria, Informática e Meio Ambiente para o ano letivo 2021, que terá início em 19 de julho, segunda-feira. As inscrições podem ser realizadas nesta quinta-feira, 08 e sexta-feira, 09 de julho, através do link https://forms.gle/xhi9JYbA1kwE4E83A ou presencialmente, de 9h às 12h e de 14h às 16h, na Secretaria de Educação, localizada na Rua Nini Cambraia, nº 170, Centro.

Os cursos são voltados para estudantes moradores de Pinheiral que tenham concluído o ensino fundamental na rede municipal e possuam coeficiente de rendimento do Ensino Fundamental II. O edital do processo seletivo está disponível online no site da prefeitura (https://www.pinheiral.rj.gov.br/) e presencialmente no mural da SME.

Viabilizado por meio de convênio entre a gestão pública e o IFRJ, no total, serão ofertadas 33 vagas, sendo 9 para o curso de Agroindústria, 8 para Agropecuária, 1 para Informática e 15 para Meio Ambiente. Quem realizar a inscrição via link deverá preencher uma ficha e anexar os documentos solicitados, caso a inscrição seja feita presencialmente, deverão ser entregues documentos como histórico escolar do Ensino Fundamental.

Os candidatos que forem contemplados com a vaga deverão apresentar os seguintes documentos para efetivação da matrícula: certidão de nascimento, uma foto 3×4, declaração ou certificado de conclusão de Ensino Fundamental, CPF, carteira de identidade, título de eleitor (para os maiores de 18 anos), certificado de reservista (para homens maiores de 18 anos), comprovante de residência e RG e CPF dos responsáveis legais, conforme previsto no edital.

De acordo com Fernando Cabral, Secretário de Educação, essa é uma oportunidade ímpar para os moradores da cidade que desejam ingressar nos cursos técnicos oferecidos pelo instituto de forma gratuita e em um processo seletivo exclusivo.

“Nós fizemos um convênio com o IFRJ campus Pinheiral para que as vagas remanescentes do processo seletivo do instituto pudessem ser destinadas aos alunos que concluíram o Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino. Nós elaboramos o edital e vamos realizar o processo seletivo nos dias 08 e 09/07/21, e a partir da próxima semana, na segunda-feira iremos enviar a relação dos candidatos para IFRJ. Essa parceria possibilitará a inserção de pelo menos 33 alunos do município nos cursos técnicos oferecidos pelo instituto federal”, afirmou.

Para mais informações, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação através do número (24) 3356-2170 ou (24) 3356-4535.