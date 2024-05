Prefeitura de Pinheiral promove Dia D da Saúde Bucal

Pinheiral – Com o objetivo de promover a conscientização e abordar sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal entre os alunos do município, a Prefeitura de Pinheiral, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), da Secretaria de Saúde, realizou nesta quarta-feira, 08, o Dia D da Saúde Bucal. A ação aconteceu no Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira (CMERS), em dois horários, às 9h e às 14 horas e contemplou os estudantes das turmas de 6º e 7º anos da unidade escolar.

Durante o evento, foram realizadas atividades voltadas para a promoção da saúde bucal, incluindo a escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor, avaliação clínica e até mesmo a seleção para atendimento em ambulatório, visando a realização de CIV (Cimentos de Ionômero de Vidro), procedimento fundamental para a saúde dos dentes. Os trabalhos desenvolvidos com os alunos seguem as orientações do Ministério da Saúde e da coordenação de saúde bucal do estado do Rio de Janeiro.

Além das intervenções clínicas, o evento também ofereceu momentos de educação em saúde bucal, proporcionando aos alunos o conhecimento necessário para manter uma higiene oral adequada e prevenir futuros problemas dentários.

De acordo com o secretário da pasta, Everton Alvim, a iniciativa não só contribui para a promoção da saúde bucal, mas também para a formação de crianças mais conscientes sobre os hábitos saudáveis desde cedo.

“A saúde bucal é essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. É fundamental que os alunos compreendam a importância dos cuidados dentários para um sorriso saudável. Agradeço a parceria com a Secretaria de Educação, pois trabalhar em conjunto nos permite atingir um público maior”, afirmou o secretário.

A coordenadora do Programa, Juliana da Matta, afirmou que o dia D foi uma oportunidade de enfatizar para os estudantes sobre a forma correta de escovação e cuidados relacionados à saúde bucal.

“Essa ação foi parte das várias do Programa Saúde na Escola que ainda serão desenvolvidas ao longo do ano nas unidades escolares da rede municipal. Para essa ocasião em específico, foi selecionado o Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira, onde aproximadamente cerca de 341 alunos participaram das atividades. Foi gratificante ver as crianças tão envolvidas e interessadas em cuidar da própria saúde. Acreditamos que iniciativas como essa contribuem significativamente para a formação de indivíduos mais conscientes”, falou a coordenadora.