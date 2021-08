Matéria publicada em 2 de agosto de 2021, 09:04 horas

Evento será realizado com recursos da Lei Aldir Blanc nas redes sociais da prefeitura

Pinheiral – Como parte do Edital Manifestações Culturais da Lei Aldir Blanc e em alusão ao Dia Nacional da Capoeira, a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo realiza nesta terça-feira, 03, uma apresentação cultural com a participação da Associação Pinheiralense da Arte Capoeira e a Associação de Capoeira Palmares. A apresentação terá início às 19 horas nas redes sociais da prefeitura.

De acordo com Silvio Nogueira, Assessor da SEMECULT, o edital Manifestações Culturais foi um dos vários editais ofertados pela secretaria via Lei Aldir Blanc.

Ainda de acordo com Silvio, este edital tinha como principal objetivo premiar manifestações culturais tradicionais da cidade, como a capoeira, jongo, folia de reis, danças e apresentações de religiões de matrizes africanas. Com duas inscrições, as Capoeiras: Associação Pinheiralense da Arte Capoeira e a Associação de Capoeira Palmares foram as beneficiadas.

“Ficamos muito felizes com a participação dessas associações tradicionais em nossa cidade. E neste Dia da Capoeira nada como prestigiar e apresentar nossas capoeiras trazendo um pouco de suas histórias, instrumentos utilizados, tipos de canto e até golpes famosos”, destacou.