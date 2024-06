Prefeitura de Pinheiral realiza primeiras cirurgias no Castramóvel

Pinheiral – A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Rural (Semader) de Pinheiral, iniciou nesta quinta-feira (20), os serviços do Castramóvel nos bairros Três Poços e Parque Maíra.

Serão realizadas um total de 60 cirurgias, sendo 30 em cada localidade. O veículo circulará pela cidade, permanecendo em cada bairro por uma semana, tempo destinado tanto para o agendamento quanto para a realização dos procedimentos. O Varjão será o próximo a ser contemplado e os agendamentos serão realizados nos dias 27 e 28 de junho e ao todo, 30 procedimentos serão ofertados.

No ato do agendamento, a equipe da Secretaria do Ambiente fornece todas as orientações pré e pós-operatórias aos tutores dos animais. Antes da cirurgia, cada animal passa por uma avaliação clínica para garantir sua aptidão para o procedimento. As cirurgias, que duram em média 30 minutos e requer cuidados pós-operatórios que são essenciais para uma recuperação completa.

O prefeito do município, Ednardo Barbosa, comemorou o início dos procedimentos e afirmou que a iniciativa tem o objetivo de oferecer um serviço de qualidade, garantindo a qualidade de vida dos animais.

“Estamos muito felizes em iniciar os serviços do Castramóvel em nossa cidade. Este é um projeto que visa o controle populacional de animais, atrelado a melhoria da saúde animal. Agradeço imensamente ao Dr. Luiz Antônio Corrêa por possibilitar a implementação deste serviço tão necessário para nossa comunidade”, falou o prefeito.

O secretário da pasta, Fábio Nogueira, ressaltou a importância do Castramóvel para o cuidado com os animais e explicou um pouco sobre o funcionamento das cirurgias.

“O castramóvel é uma ferramenta essencial para o controle populacional de animais. A castração ajuda a prevenir doenças e evita a superpopulação animal. É mais um importante serviço que oferecemos à população. Todos os bairros serão atendidos gradativamente. Pedimos que os tutores fiquem atentos as redes sociais da Prefeitura para acompanhar os próximos locais que acontecerão os procedimentos”, disse o secretário.