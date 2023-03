Prefeitura de Pinheiral recebe a visita do Deputado Federal Luiz Antônio Corrêa - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de março de 2023, 16:34 horas

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral, recebeu na manhã desta sexta-feira (24), a visita do Deputado Federal, filiado ao Partido Progressista, Dr. Luiz Antônio Corrêa. O deputado foi recepcionado pelo Prefeito Ednardo Barbosa e o Presidente da Câmara Municipal e vereador Mário Arthur. Na ocasião, o Deputado aproveitou para reforçar seu apoio à cidade e colocar seu mandato à disposição.

O Deputado disse que irá enviar recursos para a aquisição de um equipamento de ecocardiograma, o que vai proporcionar mais agilidade na realização de exames cardiológicos para os pacientes e moradores. Outro assunto abordado diz respeito ao Castramóvel, equipamento adquirido devido ao recurso enviado à cidade também pelo deputado e que brevemente vai iniciar as atividades.

Além do equipamento de ecocardiograma, o Deputado falou sobre a emenda de R$1 milhão que ele direcionou ao município que contemplará o bairro Vale dos Pinheiros, mais conhecido como Kafundó, com a pavimentação de todas as ruas.

De acordo com o Prefeito Ednardo Barbosa, os investimentos vão beneficiar e alavancar o crescimento da cidade.

– Estamos gratos pela visita do deputado e pelo anúncio do investimento para a saúde da cidade, que irá beneficiar toda a população. Além do equipamento de ecocardiograma, teremos o castramóvel que brevemente vai iniciar as atividades e irá oferecer castração gratuita aos animais e a emenda de R$1 milhão que vai possibilitar a pavimentação do Vale dos Pinheiros, Kafundó, diminuindo assim, os transtornos dos pedestres e de todos que transitam pelo local. Vamos seguir trabalhando juntos para buscar sempre o melhor pela nossa cidade- disse o prefeito.