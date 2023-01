Prefeitura de Piraí alerta para golpe do falso e-mail solicitando informações pessoais - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2023, 12:52 horas

Golpistas alegam que dados serão utilizados para o Cadastro Único e programas sociais do Governo Federal

Piraí – A Prefeitura de Piraí, alerta para um golpe onde criminosos se passam por funcionários do município e solicitam informações pessoais via e-mail, com o falso intuito de atualizar os dados no Cadastro Único (CadÚnico) e para programas sociais do Governo Federal.

No e-mail, os criminosos dizem que caso as informações e documentos não sejam atualizados, o munícipe poderá perder o benefício ou sofrer atrasos no pagamento. A Assistência Social reitera que toda e qualquer atualização e entrega de documentos deve ser feita na própria secretaria.

Qualquer dúvida ou orientação procure o setor do Cadastro Único na Prefeitura de Piraí ou chame pelo WhatsApp (24) 99816-8927.