Prefeitura de Piraí inaugura base do Samu em Arrozal

Piraí – O prefeito de Piraí Ricardo Passos, o presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (Cismepa) e prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa e o superintendente de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, Glauco Fonseca inauguraram, na manhã desta sexta-feira (3), a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Arrozal. Essa é a segunda base do SAMU no município, sendo a outra instalada no Hospital Flávio Leal, e uma antiga reivindicação da população arrozalense. A secretária Municipal de Saúde, Giane Gioia, também participou do evento.

A cerimônia que aconteceu na parte externa do também recém-inaugurado Pronto Socorro de Arrozal representou um passo significativo para o fortalecimento do sistema de saúde local.

“A saúde é prioridade em nossa gestão, e a presença do Samu em Arrozal reflete nosso compromisso em proporcionar um atendimento ágil e de qualidade à população, especialmente em momentos críticos”, enfatizou o prefeito Dr. Ricardo Passos, que é médico, destacando a importância do serviço para a comunidade.

José Luís de Silva, mais conhecido como Luizão, coordenador da enfermagem do Samu no Médio Paraíba, reiterou o empenho da equipe em garantir um tempo de resposta médio de 23 minutos. “Cada minuto faz diferença quando se trata de salvar vidas”, ressaltou.

O presidente do Cismepa, Ednardo Barbosa, reforçou o compromisso do Consórcio em disponibilizar recursos e apoio para a operação da unidade. “Tenho certeza de que esse tempo de resposta será ainda mais reduzido”, afirmou, destacando o comprometimento com a eficiência do serviço.

O evento também contou com a presença do superintendente de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, Glauco Fonseca, que destacou a importância da descentralização do Samu para melhorar o atendimento à população e os novos investimentos do Estado que estão por vir na Saúde de Piraí. O secretário-executivo do Cismepa, Rodrigo Lages, também prestigiou a inauguração.

A secretária de Saúde de Piraí, Giane Gioia, expressou sua satisfação com a nova base do Samu em Arrozal, segundo ela, fruto de um planejamento iniciado no ano de 2021. Ela agradeceu a parceria entre Prefeitura e o Estado, que possibilitou a concretização desse projeto aguardado pela população.