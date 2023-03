Prefeitura de Piraí inicia obra na USF Ponte das Laranjeiras - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 16:13 horas

Piraí – O prefeito de Piraí, Ricardo Passos, assinou na manhã desta terça-feira o Contrato e Ordem de Serviço da Obra de Adequação da Unidade de Saúde da Família da Ponte das Laranjeiras. A unidade é referência também para os moradores da Enseada das Garças e sua reforma receberá um investimento de R$ 470.629,08 (quatrocentos e setenta mil, seiscentos e vinte e nove reais e oito centavos) e tem o prazo de 120 (cento e vinte) dias para ser entregue.

No último sábado, dia 4 de março, o prefeito Ricardo Passos entregou para a população do Varjão uma Unidade de Saúde da Família reformada e ampliada e que foi batizada com o nome de Júlio Messias Ferreira, uma das famílias mais tradicionais do bairro.

As obras na unidade de Rosa Machado e no Pronto Socorro de Arrozal estão quase prontas, e no próximo dia 10 será assinado o contrato para as obras das unidades de Cacaria e Serra do Matoso.

Assinaram o contrato, além do prefeito Ricardo Passos, a secretária de saúde, Giane Aparecida Gioia, o secretário de obras e urbanismo, Júlio César da Fonseca Alves, e a representante da APS Serviços, empresa responsável pela execução da obra, Aline Pinto Ferreira.

Participaram do evento: o vice-presidente da Câmara Municipal de Piraí, vereador Xandeco, vários secretários municipais, o Conselho Municipal de Saúde, os presidentes das associações de moradores da Ponte das Laranjeiras e Enseada das Garças, diversos usuários e os funcionários da saúde e da unidade, que é gerenciada pela enfermeira Vanessa.