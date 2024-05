Prefeitura de Piraí lança plataforma ‘Saúde Digital’

Piraí – A Prefeitura de Piraí introduziu a plataforma “Saúde Digital” dentro do aplicativo “A Saúde na Palma da Sua Mão” para facilitar o acesso dos usuários e profissionais da rede municipal de saúde. A ferramenta permite a visualização de prontuários, exames, análises clínicas, dispensação de medicamentos, cirurgias e outros procedimentos.

O lançamento ocorreu nesta terça-feira (28), no auditório do Ceamtec, com a presença do prefeito Dr. Ricardo Passos, da secretária de Saúde Giane Gioia, de representantes do Conselho Municipal de Saúde e do vereador Prico.

A plataforma moderniza a gestão da saúde pública local. “Recife e Piraí são pioneiras nesse avanço, um motivo de orgulho para nossa cidade”, afirmou o prefeito Dr. Ricardo Passos.

Suporte ao Usuário

Para facilitar a adoção do aplicativo, banners explicativos serão afixados em todas as unidades de saúde e escolas. “Não vai ser fácil, mas todos vão trabalhar para ajudar a população a manusear o aplicativo”, ressaltou a secretária de Saúde, Giane Gioia.

Essa iniciativa demonstra o compromisso da Prefeitura de Piraí em modernizar a gestão da saúde pública e melhorar o atendimento aos cidadãos.