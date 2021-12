Prefeitura de Porto Real anuncia data do pagamento do 13º salário

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2021, 18:40 horas

Porto Real – Na próxima quarta, 15 de dezembro, a Prefeitura de Porto Real, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento, realizará o pagamento da 2ª parcela do 13º salário de 2021 para os servidores públicos municipais. Mantendo o exemplo da 1ª parcela, que foi acertada de forma antecipada no mês de julho, o pagamento desta fração visa valorizar o servidor municipal, e ainda, incentivar o comércio local.

Ao todo, 1275 profissionais entre servidores efetivos e comissionados serão contemplados, e de acordo com o Secretário de Fazenda, Ernane Hélio Dias, a ação “vai de encontro às diretrizes da atual gestão, que entre outras ações, está fazendo a economia da cidade girar”, disse Ernane.

Para o Prefeito Alexandre Serfiotis, a antecipação é uma luta e uma grande conquista para valorizar o servidor público do município. “Desde o início da gestão estamos trabalhando intensamente, onde conseguimos colocar a cidade em dia e retomar os bons tempos que Porto Real já viveu. Por isso anunciamos com felicidade o pagamento do 13º salário, pois seguindo o exemplo do meu pai, Jorge Serfiotis, para mim esse é um grande compromisso e uma responsabilidade do gestor da cidade”, disse Alexandre Serfiotis.

Foto: PMPR

Prefeitura de Porto Real anuncia segunda parcela do 13º para dia 15