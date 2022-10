Prefeitura de Porto Real avalia e monitora Plano Municipal de Educação

Matéria publicada em 25 de outubro de 2022, 22:03 horas

Porto Real – Com o objetivo promover a discussão e validar o texto base do Plano Municipal de Educação (PME), a Prefeitura de Porto Real promove a II Conferência Municipal de Monitoramento do PME (Plano Municipal de Educação). O primeiro dia da ação foi na segunda-feira (24), e contou com a presença do pedagogo e especialista em Democracia Participativa, Gildo Felipe Bernardo, que palestrou sobre o tema: Plano Municipal Educação e fortalecimento da Política Educacional. Logo em seguida, foi realizada a Leitura do Regimento Interno, que foi aprovado por unanimidade pelos delegados presentes.

A Conferência, realizada pela Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, ainda seguiu nesta terça-feira (25) e também contará com atividades na próxima segunda-feira (31), quando os delegados irão realizar as Discussões Coletivas através das Salas Temáticas, e da Plenária de Votações para a aprovação do PME.

– Nós teremos quatro eixos que serão debatidos para a construção do Plano, onde buscamos a cooperação de todos os sujeitos envolvidos com as questões educacionais. Dessa forma, conseguimos uma maior representatividade na elaboração do documento e a corresponsabilidade nos processos de implantação, execução, acompanhamento e avaliação – explica a secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira.

O secretário de Governo, José Roberto Pereira, representou o prefeito Alexandre Serfiotis no primeiro dia da ação. Ele reforçou que a Conferência é um espaço democrático e participativo para o desenvolvimento da educação municipal.

– Eu estive como Secretário de Educação em 2015 e tive a oportunidade de acompanhar a construção das primeiras metas e estratégias do PME. Hoje, na II Conferência, temos a oportunidade de seguir com esses objetivos, atuando com respeito mútuo, a responsabilidade dos atores envolvidos e a efetiva participação nas decisões – disse José Roberto.

A construção do PME teve início no ano de 2014, e no ano seguinte, através da Lei Municipal nº549 de 23 de junho de 2015, foram instituídos os Fóruns Municipais, de caráter permanente, para avaliação e monitoramento do Plano.