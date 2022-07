Prefeitura de Porto Real e Firjan realizam formatura de alunos do curso de logística

Matéria publicada em 14 de julho de 2022, 15:00 horas

Porto Real- O CIEP Brizolão – 487 Oswaldo Luiz Gomes, recebeu na última terça, 12 de julho, o cerimonial de encerramento simbólico de mais uma turma do Programa de Formação Continuada do Trabalhador de Porto Real. O Programa surgiu através de um convênio de cooperação entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR) e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan – SENAI).

Com apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, as aulas começaram em maio deste ano, quando 20 jovens deram início ao curso de Assistente de Operação em Logística. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Viviane Gonçalves destacou que jovens que concluíram o curso estão aptos ao mercado de trabalho. “Em relação às outras turmas que passaram pelo Programa, nós temos um aproveitamento em mais de 80% de alunos que já estão empregados. É a prova que o Programa está dando certo e com bons resultados”, destaca Viviane.

Ainda durante o evento, foi apresentada a nova turma que vai iniciar no curso de Assistente de Operação em Logística. “Desde quando o programa foi iniciado, já atendemos mais de 120 jovens em turmas de: Mecânico Ciclo Otto, Assistente de Controle de Qualidade e Almoxarife. Quero agradecer a FIRJAN por nos auxiliar na formação e capacitação dos nossos jovens, contribuído significativamente para o desenvolvimento de Porto Real”, destaca o Prefeito Serfiotis.

O Vereador Elias Vargas também esteve presente no evento para prestigiar a cerimônia.