Prefeitura de Porto Real fiscalizará ônibus intermunicipais

Matéria publicada em 30 de junho de 2020, 19:30 horas

Porto Real – O prefeito Ailton Marques e o secretário de Ordem Pública, Carlos Machado, anunciaram durante uma live que Porto Real está autorizada a fiscalizar ônibus intermunicipais sobre medidas sanitárias em combate a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo o secretário de Ordem Pública, o promotor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu para que os municípios de Porto Real, Resende e Itatiaia façam fiscalização dos ônibus municipais e intermunicipais.

– O promotor pediu para que a gente faça uma fiscalização não só no nosso coletivo. Fiquei até preocupado com isso porque temos domínio dos nossos ônibus, mas ele citou que façamos a fiscalização até na Viação Resendense. Ou seja, parra checar uso de máscaras, a aferição de temperaturas. Ainda iremos planejar isso, mas teremos que fazer isso ainda nesta semana – explicou o secretário.

– Quer dizer, a novidade aí: o Ministério Público Estadual determinou que cada prefeitura fizesse fiscalização agora também na linha intermunicipal. Se o ônibus estiver lotado, vamos mandar descer – afirmou o prefeito.

Ailton Marques também comentou que se encontrou com o presidente da Viação Falcão nesta semana para debater sobre a aglomeração de passageiros nos ônibus intermunicipais da empresa.

– A fiscalização dos ônibus da Viação Falcão não é de nossa responsabilidade, e sim do Detro (Departamento de Transporte Rodoviário), mas nós chamamos aqui o proprietário da empresa para resolver o problema da aglomeração de quem passa aqui em Porto Real, que passa pelos pontos de Porto Real e vai até Resende. O proprietário se comprometeu em reforçar nos horários de pico – comentou o prefeito.

Notificações

Equipes formadas pela Guarda Municipal e por técnicos de enfermagem realizaram abordagem nos estabelecimentos comerciais de Porto Real. Segundo o prefeito Ailton Marques, dos nove estabelecimentos fiscalizados, seis foram notificados por irregularidades sobre a falta de medidas sanitárias para combater o novo coronavírus.

– Não multamos ninguém e o objetivo nosso não é multar ninguém, e sim orientar, apenas isso. A gente espera que as pessoas entendam e façam o seu dever de casa com uso de álcool em gel e de máscaras. Tem lanchonete funcionando como bar e estão promovendo aglomeração. Sei que o comerciante precisa ganhar o seu dinheirinho, pagar as suas dívidas, mas a saúde é muito mais importante – concluiu o prefeito, acrescentando que restaurantes serão fiscalizados nesta quarta-feira (1º).