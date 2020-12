Prefeitura de Porto Real inicia serviço de asfaltamento em ciclovia

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2020, 11:53 horas

Expectativa é que todo o serviço seja concluído em quinze dias

Porto Real- A etapa de asfaltamento da nova ciclovia da Avenida Renato Monteiro, em Porto Real, teve início nesta sexta-feira, dia 4.

Ao todo, serão realizados 1.200 metros lineares de pavimentação, que vão ligar os bairros Colinas e Village à Mina Dom Pedro.

A expectativa é que todo o serviço esteja concluído nos próximos quinze dias, quando a obra será entregue à população.

“Muito em breve os moradores que costumam pegar água na mina ou praticar exercícios na avenida poderão contar com a proteção de uma ciclovia elevada, separada por meio fio e com a devida sinalização”, comentou o prefeito Ailton Marques, que esteve presente no local para acompanhar o início da fase final da obra.