Prefeitura de Porto Real pretende concluir construção do Teatro Municipal através de uma parceria com a UERJ

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2022, 19:03 horas

Porto Real- O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, junto do diretor Municipal de Cultura, Marcello Stocco, recebeu nesta quinta, 3 de fevereiro, uma equipe técnica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O objetivo foi a apresentação do Programa de Acesso à Arte e Gestão Cultural (PAGC), uma parceria da UERJ com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC-RJ).

O Programa, que foi apresentado pela coordenadora Executiva do Projeto, Aline Mendes; pela gerente de Projetos do Programa, Maria Gabriela; o supervisor de Projeto, Rodrigo Capobianco, e o supervisor de Mídias, Vitor Peruzze, visa inicialmente auxiliar na conclusão da construção do Teatro Municipal, que fica ao lado da prefeitura Municipal. “Esse é um programa completo, onde além da reforma do teatro, também vamos buscar a capacitação de profissionais e gestores culturais. A fase seguinte será a realização e ativação de uma programação cultural no município”, explica Aline Mendes.

Já o prefeito Alexandre Serfiotis, agradeceu a visita da equipe, e também ao reitor da UERJ, Ricardo Lodi. “Não podemos passar mais uma gestão sem entregar esse teatro. Sabemos que o município é rico em talentos, e por meio desse programa, esperamos dar luz aos futuros e aos atuais fazedores de cultura de Porto Real. Quero agradecer a SECEC e a UERJ por acreditarem em nosso município e serem parceiros para os projetos como este”, analisa o Alexandre Serfiotis.

O diretor de Cultura, Marcello Stocco ainda completou informando que atualmente Porto Real possui um cadastro para os fazedores de cultura do município. “Com a reforma deste local, além de fomentar a cultura e o turismo de Porto Real, também visamos ter parcerias com municípios vizinhos, fortalecendo também a cultura no âmbito regional”.