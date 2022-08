Prefeitura de Porto Real realiza obra de pavimentação em parceria com o governo Federal

Matéria publicada em 10 de agosto de 2022, 18:17 horas

Serviço está sendo realizado no bairro Parque Mariana

Porto Real- A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, SMOSP, realiza mais uma obra de pavimentação, em parceria com o Governo Federal, no bairro Parque Mariana. Segundo a SMOSP, os serviços vêm sendo executados de acordo com cronograma estipulado e as obras da Rua Saldanha da Gama se encaminham para a fase final de colocação de meio-fio e pavimentação de intertravados.

O secretário de obras do município, Silvinho, destacou que essa é uma importante obra e que vai ajudar os moradores da localidade. “Avançamos hoje em mais um ponto da obra, onde já marcamos as calçadas e estamos finalizando a colocação de meio-fio e dos intertravados”. finalizou Silvinho.

Já o prefeito Serfiotis, reforça que a atenção dada ao bairro tem como objetivo valorizar os moradores e elevar a qualidade de vida no local. “O Parque Mariana fica numa parte mais afastada da região central e queremos garantir que haja a mesma facilidade de acesso a todos os serviços prestados no município. Além da pavimentação de todas ruas, também está sendo construída uma Quadra Poliesportiva e futuramente será iniciada a construção de uma Unidade de Saúde da Família. A cada dia os nossos compromissos do plano de governo vão ganhando forma e a população será a grande beneficiada”, enfatiza Serfiotis.