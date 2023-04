Prefeitura de Porto Real realiza obras no bairro São José

Matéria publicada em 14 de abril de 2023, 13:49 horas

Porto Real – A Rua Rio de Janeiro, no bairro São José, está recebendo serviços na rede de escoamento de águas pluviais no trecho onde ocorreu afundamento do asfalto, nas proximidades da esquina com a Rua 1º de maio. Segundo o Secretário de Obras e Serviços Públicos, Silvinho, no local serão trocadas as manilhas, com a ampliação de diâmetro de 1,20 m por outras com 1,50 m. “Aumentando o diâmetro a vazão fica mais rápida e facilitada, assim, transtornos com vazamentos podem ser evitados quando causados pelo grande fluxo de águas pluviais” – explicou o secretário e informou ainda que na segunda fase da obra, também serão substituídas a parte deste ponto até a ponte da divisa de Porto Real com Floriano.

Também na Rua Rio de Janeiro, obras de construção para padronização de calçadas estão em andamento. O Prefeito Alexandre Serfiotis esteve acompanhando os trabalhos ao lado do Secretário de Obras e destacou que tanto os serviços para melhorar o escoamento de águas pluviais, quanto a construção de calçadas com padronização são obras de grande importância. “O bairro vem recebendo os serviços necessários e vamos continuar identificando e buscando sanar os problemas, sempre visando evitar transtornos para os moradores” – concluiu o prefeito Serfiotis.