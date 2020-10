Prefeitura de Porto Real realiza serviços de saúde em Parque Mariana

Matéria publicada em 15 de outubro de 2020, 08:17 horas

Porto Real- Respeitando todas as medidas de segurança contra o coronavírus, a Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou no bairro Parque Mariana o Dia da Pesagem.

A ação ocorreu na quarta, 14, e é referente ao Bolsa Família e Campanha de Multivacinação.

De acordo com a Secretaria, a mobilização que aconteceu sob a responsabilidade da Atenção Primária e do Serviço de Imunização, teve como objetivo facilitar o acesso dos serviços aos moradores do bairro, tendo em vista, principalmente, a Campanha Nacional de Multivacinação (atualização vacinal) e as condicionalidades de saúde periodicamente avaliadas pelos beneficiários do Programa Bolsa Família.