Quatis abre inscrições para processo seletivo para técnico de enfermagem

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 12:05 horas

Quatis – Começam nesta quarta-feira, dia 19, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para Técnico de Enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). As inscrições seguem até a próxima terça-feira, dia 25 de abril, com 6 vagas disponíveis para o cargo.

Para realizar a inscrição, os candidatos devem se dirigir até o Centro Administrativo 25 de Novembro, no horário das 8h30 até às 16h30 para preencher a Ficha de Inscrição, que pode ser acessada e retirada no Anexo 2 do Edital 01/2023. O edital pode ser acessado pelo link https://quatis.rj.gov.br/wp-content/uploads/2023/04/Edital-PSS-SMS-01-2023-1.pdf

Para mais informações sobre o processo seletivo, o munícipe pode entrar em contato com a secretaria, pelo WhatsApp (24) 99914-0387 ou pelo telefone (24) 3353-2624.