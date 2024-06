Prefeitura de Quatis inicia 2ª fase do projeto “Pra te ouvir e ver melhor”

Quatis – A Prefeitura de Quatis deu início, na última segunda-feira (17), à segunda fase do projeto “Pra te Ouvir e Ver Melhor”. Os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Henry Nestlé, no bairro São Benedito, foram os primeiros a receberem a segunda etapa do projeto. A iniciativa do governo municipal visa promover diagnósticos de audição e visão aos alunos do 1º, 6º e 9º ano das escolas da rede municipal de ensino, por meio de avaliações especializadas. O primeiro dia da segunda fase do projeto contou com a presença do prefeito Aluísio d’Elias e do secretário de Saúde, Lucas Silva.

Nesta nova etapa, o foco será no diagnóstico visual do aluno. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as crianças estão recebendo uma triagem com o exame de acuidade visual, que avalia a capacidade de visão. A triagem tem como intuito realizar um diagnóstico prévio do aluno. A ação é realizada por Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e por enfermeiras das Unidades de Saúde (ESF) do município, com acompanhamento da nova oftalmologista da Rede de Saúde, Lívia Mota.

A SMS explica que, após este diagnóstico, as crianças identificadas com alguma condição médica são encaminhadas para o Núcleo de Atenção Integrada À Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (NAISMCA), no centro da cidade, onde recebem uma consulta especializada com um profissional oftalmológico, para seguir com tratamento e visando a melhora no aprendizado escolar.

O projeto “Pra te Ouvir e Ver Melhor” surgiu ainda em 2022, com o objetivo de assegurar a integridade da base fisiológica e sistemas sensoriais dos alunos, como a audição e a visão, que são fundamentais para a aprendizagem escolar e o desenvolvimento da linguagem.