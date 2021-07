Prefeitura de Quatis já vacinou 67% da população com a 1ª dose da vacina contra a Covid-19

Matéria publicada em 18 de julho de 2021, 12:52 horas

Segundo a SMS, 21,7% recebeu a 2ª dose ou a dose única do imunizante

Quatis – A Prefeitura Municipal de Quatis, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou no início da tarde deste domingo, dia 18, os números atualizados sobre a vacinação contra a Covid-19 no município. Até o momento foram vacinadas 6193 pessoas em Quatis. Sendo 6193 de primeira dose e 2013 de segunda dose e dose única, resultando no total de 8206 doses aplicadas.

A população vacinável é de 10.827 pessoas (número estimado), 67% desta população recebeu a 1ª dose e 21,7% recebeu a 2ª dose ou a dose única. A pasta responsável reitera que segue os critérios estabelecidos no plano de imunização do Ministério da Saúde.

Para mais informações sobre os dados acesse o portal de transparência no site da prefeitura (transparência.quatis.rj.gov.br), podendo ser acessadas clicando em ‘Ações Coronavírus’. Qualquer dúvida entre em contato com a Secretaria de Saúde pelo número 3353-2624.