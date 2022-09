Prefeitura de Resende abre na sexta-feira a 49ª edição do Salão da Primavera

Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 16:51 horas

Visitação pode ser feita de 17 a 31 de outubro, entre 10h e 17h no Museu de Arte Moderna, que fica no Centro Histórico

Resende- A Prefeitura de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, abre na próxima sexta-feira, dia 16, às 19h, o 49º Salão da Primavera. A exposição conta com obras de artistas da cidade e da região e fica em exibição no Museu de Arte Moderna (MAM).

A visitação poderá ser feita entre 17 e 31 de outubro, de 10h às 17h, de segunda a sexta-feira. As categorias inscritas este ano foram pintura; desenho/ilustração; gravura; escultura/objeto/instalação; fotografia/arte digital/vídeo/multimídia. Puderam inscrever as obras artistas plásticos brasileiros residentes no país ou no exterior, estrangeiros legalmente residentes no Brasil e pessoas acima de 16 anos, mediante autorização do responsável.

– O Salão da Primavera busca incentivar os artistas, além de promover uma interação entre eles. A exposição é realizada anualmente e possibilita que as produções ganham ainda mais viabilidade – explicou a diretora do MAM, Carmem Aguiar.

O júri, formado por Sônia Siqueira (Professora de Artes da Unifatea), Sérgio Ornellas (designer Gráfico e Publicitário) e João Bosco de Camargo Millen (Esteta, Curador e Filósofo), se reuniu no último dia 1º para avaliar os trabalhos inscritos e decidir sobre as premiações, menções honrosas e sobre as obras selecionadas para esta edição. A comissão julgadora levou em consideração itens como relevância estética e conceitual, criatividade, qualidade técnica, pesquisa e originalidade. Mais informações podem ser obtidas no MAM, que fica na Rua Doutor Cunha Ferreira, nº 104, no Centro Histórico, ou pelo telefone (24) 3360-4470.

PREMIADOS

Prêmio de Aquisição ¨Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda¨, concedido a Rafael da Silva Matos, pela obra “Sem título 3”.

Prêmio de Aquisição “Altamiro Pimenta”/Prefeitura de Resende, concedido a Eduardo Loureiro Ventura pela obra “Pão de Açúcar”.

Prêmio “Engenheiro Eitel César Fernandes”/Câmara Municipal de Resende, concedido a Bernardo Rodrigues de Azevedo Souza pela obra “Lavrador”.

MENÇÕES HONROSAS

Adriana Ribeiro Ramalho – Ana Luisa Flores Cople – Antonio Geraldo Ferreira – Christian Lee Spencer – Claudia Fernandes Moraes – Franciele Siqueira Monteiro Frech – José Carlos de Andrade – José Nery Figorelle – Juliana Pimenta Bernabó – Luci Almeida Magalhães Huthmacher – Paulo Augusto Huthmacher – Tatiana Isabel Gallo Cipoli – Wilson José Anastácio Filho

SELECIONADOS PARA A EXPOSIÇÃO

André Aaltonen – Carol Ambrósio – Cecília Rosas – Christian Meyn – Clébio Canijo – Cristina David – Daniela Keiko – Dercy José – Gelson Mallorca – Gilberto Vaçan – Grasiele Fernasky – Hend Rio Hendrix – João Pedro de Vilhena – Juliana Mello – Laura Miranda – Leandro Queiroz – Maria Ilda Trigo – Maurício Teixeira – Miro Martinelli – Monique Farias – Monique Santana – Nadéia Souza – Nayara Rangel – Rosane Viegas