Prefeitura de Resende adia licitação de 29 linhas de ônibus - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de novembro de 2022, 18:31 horas

A Superintendência de Licitações e Contratos da Prefeitura de Resende adiou, por tempo indeterminado, a licitação que vai definir a nova empresa que irá operar as 29 linhas de transporte coletivo da cidade. De acordo com a prefeitura, a suspensão se deve “à necessidade adequação técnica no edital relacionada à idade média da frota”, sem entrar em mais detalhes. Segundo o governo municipal, não há data prevista para a realização do processo. A data para abertura dos envelopes estava marcada para esta quarta-feira (30).