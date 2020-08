Prefeitura de Resende desativa redes sociais e matérias do site oficial

Matéria publicada em 15 de agosto de 2020, 15:19 horas

Resende – A prefeitura de Resende emitiu um comunicado, na sexta-feira (14), destacando que as redes sociais oficiais e as matérias do site ficarão desativadas até o dia 16 de novembro deste ano. Segundo o comunicado, a determinação foi feita considerando o período eleitoral e as determinações contidas no artigo 73 da Lei 9.504/07 e no artigo 83 da Resolução do TSE nº 23.610/2019.

As páginas da prefeitura de Resende no Instagram e no Facebook estão desativadas ou não são possíveis de serem encontradas. Já as redes sociais do prefeito Diogo Balieiro Diniz, continuam ativas, porém as últimas postagens ocorreram na tarde de sexta-feira (14).

As matérias sobre as atividades da prefeitura no município de Resende, que eram publicadas no site e nas redes sociais, também serão encerradas até o término das eleições.