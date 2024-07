Prefeitura de Resende entrega as obras de revitalização da Praça Primatoya

“Mais uma área de lazer revitalizada e renovada para nossa população será entregue. Ficamos muito felizes com mais essa medida que irá oferecer lazer e mais qualidade de vida para os moradores. Esperamos que todos aproveitem e cuidem desse espaço com carinho”, destacou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Além disso, a quadra do local foi completamente concretada, pintada e foi instalada uma nova tabela de basquete, para que os moradores da região possam realizar atividades esportivas com toda segurança e conforto.

O espaço de lazer passou por uma revitalização completa com diversas melhorias como novo sistema de iluminação, pavimentação de intertravados, instalação de tubulação do alambrado na quadra de areia, construção de mesas de jogos, paisagismo, quiosque, instalação da academia da Melhor Idade, construção de calçadas de acesso, bancos de concreto e pintura geral.