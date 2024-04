Prefeitura de Resende entrega obras de revitalização da Secretaria Municipal de Saúde

Resende – A Prefeitura de Resende as obras de revitalização da Secretaria Municipal de Saúde, que fica no pátio administrativo da Prefeitura, no bairro Jardim Jalisco, nesta sexta-feira (19), às 16h.

O local passou por diversas melhorias como regularização das paredes com gesso, instalação das divisórias em drywall, rebaixamento do teto dos banheiros, instalação de vasos sanitários e lavatórios e novas portas de entrada.

Além disso, as equipes também trabalharam em serviços elétricos e hidráulicos na nova cozinha, instalações das portas internas e aparelhos de ar condicionado, na criação de uma nova recepção para o Tratamento Fora do Domicílio, salas para setores do jurídico e contabilidade, superintendência, entre outros setores.

“Vamos entregar mais um espaço público revitalizado para a população e também para os funcionários. A Secretaria de Saúde recebe dezenas de pessoas diariamente que buscam atendimentos e serviços voltados para a saúde, e ficamos muito felizes de entregar o local com espaços adequados e seguros. Além de proporcionar mais conforto para os servidores que receberão os pacientes de todo o município de forma mais otimizada”, disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.