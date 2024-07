Prefeitura de Resende inaugura unidade para autistas no Espaço dos Girassóis

Resende – A Prefeitura de Resende inaugura nesta sexta-feira (5), o Centro Municipal de Educação Multidisciplinar Espaço dos Girassóis, destinado ao tratamento e acompanhamento de pessoas com deficiências ocultas. Um dos prédios a ser entregue neste primeiro momento é onde vai funcionar a Unidade Educacional Municipal para Autistas de Resende (UEMAR). A cerimônia de entrega acontece a partir das 8h, na Rua Cel. Prof. Joffre Coelho Chagas, nº 79 (ao lado do estacionamento do CIEP).

O espaço conta com 12 salas de atendimentos, sendo 7 salas de atendimento individual ou em dupla; duas de atendimento em grupo, onde são trabalhadas habilidades de aprendizagem, autocuidado, social, motoras, pré-acadêmicas, acadêmicas, linguagem e comunicação; dois espaços de educação física para desenvolvimento de atividades de psicomotricidade, treinamento desportivo e funcional; uma sala de acomodação sensorial. A unidade conta ainda com banheiros, refeitório, recepção e outros espaços. Toda a unidade é estruturada em conformidade com as necessidades individuais dos alunos, favorecendo um ambiente mais previsível, organizado e estruturado.

A UEMAR vai funcionar dentro do Espaço dos Girassóis, que foi construído do zero, e consiste em um centro multidisciplinar que vai abrigar, além da área para autistas, as futuras unidades educacionais municipais para deficientes visuais e auditivos. O espaço foi criado para unificar os serviços que já são ofertados atualmente pelos Centro Municipal de Atendimento a Deficientes Visuais (Cedevir), Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado a Deficiente Auditivos (Cedear) e Centro Municipal de Atendimento aos Autistas de Resende (Cemear).

A escolha do nome como Espaço dos Girassóis é uma alusão ao Cordão de Girassol, um item utilizado para identificar pessoas que enfrentam desafios relacionados à saúde mental e deficiências não visíveis ou doenças raras. Por isso, o Cordão de Girassol tem se destacado como apoio e empoderamento daqueles que vivenciam deficiências não aparentes.

A utilização do cordão se torna importante às pessoas que enfrentam deficiências ocultas para a identificação e redução do preconceito, além de conscientização e educação da sociedade no que diz respeito à aceitação.

“Esta é mais uma obra aguardada e muito importante para o desenvolvimento educacional de Resende. Já temos atendimento especializado feito por meio do Cemear, Cedevir e Cedear, mas com a construção do Espaço dos Girassóis, vamos conseguir ofertar mais vagas aos alunos que necessitam de orientação guiada, em espaços pensados especialmente para oferecer a estes estudantes atendimento personalizado. Em breve, o Centro Multidisciplinar Espaço dos Girassóis contará com ambulatório especializado e demais condições em saúde para que os alunos tenham os atendimentos essenciais em um único lugar”, disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.