Prefeitura de Resende inicia reforma na Escola Municipal Francisco Quirino - Diário do Vale

De acordo com o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Thomas Elson Landim, o serviço passa pelos cuidados com a área de serviço e área de abrigo de gás, dando mais segurança à escola. Além disso, serão refeitas coberturas, isolamentos e a impermeabilização do local. A ampliação da unidade compreende um novo depósito, espaço maior para a cozinha e novidades no alojamento dos professores.