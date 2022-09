Prefeitura de Resende lança o concurso ‘A Rua do Hexa’

Matéria publicada em 24 de setembro de 2022, 08:57 horas

Com a chegada da Copa do Mundo FIFA 2022, iniciativa vai premiar as três ruas mais bonitas e enfeitadas da cidade

Resende – A Copa do Mundo FIFA 2022 ainda não começou, mas as inscrições pela rua mais bonita e enfeitada de Resende já estão abertas. O concurso “A Rua do Hexa” vai eleger e premiar três ruas ou avenidas que estiverem enfeitadas da forma mais bonita, criativa, organizada e limpa. Promovido pela secretaria de Indústria e Comércio, o projeto tem como objetivo resgatar a tradição e estimular a venda no comércio às vésperas da maior competição de futebol do planeta.

De acordo com o regulamento, podem participar todas as ruas e avenidas da cidade. Basta que o representante do logradouro faça a inscrição presencialmente, até o dia 31 de outubro, na sede da secretaria, localizada na Praça da Bandeira, nº 85, das 12h30 às 17h30.

Para concorrer, o participante deverá ter mais de 18 anos. Será preciso ainda levar cópia da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, além de uma foto da rua que será enfeitada. No dia da inscrição será disponibilizado um formulário para preenchimento, assim como cópia do edital. Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail ([email protected]).

Após o término das inscrições, as ruas participantes serão divididas por zonas. A ideia, conforme as normas estabelecidas no edital, é selecionar dez propostas de decoração. Todas serão premiadas com certificados e medalhas. Já na segunda fase, uma comissão julgadora será formada por representantes das secretarias de Esporte e Lazer, e Educação, além da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda. Nessa etapa, serão levados em consideração critérios, com peso de 0 a 10, como originalidade, mobilização da comunidade, coerência do trabalho artístico com a temática proposta, além de votação aberta que ocorrerá de forma online no site oficial da Prefeitura de Resende.

“Unimos diversas secretarias para desenvolver um projeto que visa aquecer o comércio e promover entretenimento para a população. As três ruas que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, receberão um troféu. É uma forma divertida que encontramos de valorizar o trabalho artístico das pessoas apaixonadas pela nossa seleção”, destaca Tiago Vieira, secretário de Indústria e Comércio.

Todas as ruas que participarem do concurso devem estar prontas até o dia 10 de novembro, uma vez que as avaliações dos logradouros começam na semana seguinte. A Copa do Mundo inicia no dia 21 de novembro e vai até o dia 18 de dezembro.