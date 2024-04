Prefeitura de Resende oferece 150 vagas para curso de Montador Geral

Resende – A Prefeitura de Resende, em parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense e a Volkswagen Caminhões e Ônibus, vai oferecer 150 vagas para o curso de Montador Geral, com o objetivo qualificar a mão de obra direta na comunidade.

A parceria foi oficializada nesta quinta-feira (4), com a presença do prefeito de Resende, Diogo Balieiro, do secretário de Indústria e Comércio, Tiago Diniz, além de representantes da empresa Volks e do sindicato.

As inscrições para o curso estarão abertas do dia 10 ao dia 19 de abril. Os interessados devem preencher um formulário impresso, disponível nas unidades dos CRAS de Resende. Após isso, os candidatos passarão por um processo seletivo.

Os requisitos para participar do curso são: ter mais de 18 anos e possuir o ensino médio completo. Prioridade será dada às pessoas que estão fora do mercado de trabalho ou buscando o primeiro emprego.

O curso terá uma carga horária total de 120 horas, sendo 40 horas na modalidade virtual, 64 horas de aulas presenciais no sindicato e mais 16 horas presenciais na fábrica.