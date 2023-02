Prefeitura de Resende promove ações contra trabalho infantil no Carnaval - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2023, 12:06 horas

Iniciativas serão realizadas no dia 12 na Feira Livre do Parque das Águas, e no dia 14 no Calçadão do Campos Elíseos, com campanhas e panfletagem

A Prefeitura de Resende, por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), irá promover ações de sensibilização contra o trabalho infantil no Carnaval, com o tema “Neste carnaval não pule a infância. Trabalho infantil não é folia. Junte-se ao bloco do combate ao trabalho infantil”. As iniciativas serão realizadas no próximo domingo, dia 12, na Feira Livre do Parque das Águas, e na terça-feira, dia 14, no Calçadão do bairro Campos Elíseos, ambas das 9h às 12h.

As equipes do PETI realizarão uma abordagem às pessoas que estiverem nos locais, visando a sensibilização contra o trabalho infantil. Além de distribuir panfletos com informações sobre o programa e como denunciar estas situações.

“A ideia é criar uma campanha de sensibilização contra o trabalho infantil, principalmente durante essa época de carnaval. Nestas abordagens dos dias 12 e 14 informaremos sobre o que é o PETI, como procurar ajuda em possíveis casos de trabalho infantil e canais de denúncias. Queremos com a sensibilização mostrar que há um programa responsável por este tema em Resende, que é o PETI. Esperamos com estas duas ações reforçar a importância de erradicar as formas de trabalho infantil”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Jaqueline Primo.

Saiba mais sobre o PETI

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), criado pelo Governo Federal, é uma iniciativa que visa proteger crianças e adolescentes, inseridos em atividades laborais, com ou sem finalidades econômicas, sem qualquer amparo legal. O objetivo principal é erradicar as formas de trabalho infantil, e principalmente suas piores formas, em um processo de resgate da cidadania e inclusão social. O PETI ainda busca mobilizar em todo o município, não apenas a rede socioassistencial, como também o terceiro setor na superação do trabalho infantil, com o foco no trabalho infantil doméstico, abuso e exploração sexual e tráfico de drogas.

Quando o PETI identifica a situação de trabalho infantil, o programa encaminha a criança ou adolescente e sua família para acompanhamento no CRAS e no CREAS. A partir disso, o PETI monitora e verifica se a situação poderá ocorrer novamente, buscando fortalecer o vínculo familiar e a garantia de direitos das crianças.

O PETI fica na Rua Coronel Alfredo Sodré, n°200, no bairro Manejo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3360-9516. Em casos de situações de trabalho infantil, a denúncia pode ser feita pelo Disque 100.