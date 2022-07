Prefeitura de Resende promove evento em alusão ao Dia Municipal da Mulher Negra

Matéria publicada em 13 de julho de 2022, 18:05 horas

Encontro com direito a desfile de moda será neste domingo

Resende- No próximo domingo, dia 17 de julho, a Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, vai promover um evento em alusão ao Dia Municipal da Mulher Negra, celebrado no dia 25 de julho. As atividades da coordenadoria municipal de Promoção da Igualdade Racial acontecerão durante mais uma edição da Feira Livre de Resende, na Avenida Beira Rio, a partir das 10h.

De acordo com a coordenadora de Igualdade Racial de Resende, Sônia Maria de Freitas, haverá uma parceria com o “Coletivo Mina Preta”, um encontro de mulheres pretas, afro-empreendedoras de moda afro-brasileira, que desenvolvem a Feira Das Mina Preta. Os produtos do coletivo estarão disponíveis e serão comercializados no local.

A tenda do serviço na Feira Livre terá cadeiras e um espaço reservado para um desfile de moda, com modelos da região e a presença da modelo internacional Ludimila Vitorino, que vai ministrar um minicurso no local e dar dicas para as meninas que sonham em seguir carreira na profissão.

– Preparamos uma programação para celebrar o Dia da Mulher Negra visando exaltar nossa cultura. Teremos desfile com meninas lindas, exposição de artigos do coletivo e espaço para muita informação e conscientização sobre as lutas por igualdade racial e contra a discriminação. Vale ressaltar também a grande parceria com o coletivo. Unimos forças com outras pessoas ativas em nossa sociedade pela afirmação da nossa cultura e também dos nossos direitos – comentou a coordenadora.