Prefeitura de Resende promove mais um sábado de vacinação contra a Covid-19 e influenza

Matéria publicada em 11 de setembro de 2022, 11:42 horas

Resende- No último sábado (10), a prefeitura de Resende através da secretaria municipal de saúde, promoveu no Calçadão de Campos Elíseos, o dia de vacinação contra Covid-19 e Influenza.

De acordo com a prefeitura, pessoas acima de 12 anos se vacinaram contra Covid-19 com primeira, segunda, terceira e quarta dose.

A secretaria de saúde informou que no caso da Influenza, a vacina foi destinada para as pessoas acima de seis meses, que ainda não se imunizaram na campanha deste ano.

A secretaria de saúde ressaltou que para o caso de quem deixou de se vacinar no sábado, não se preocupe. No domingo também serão oferecidas as doses das vacinas contra Covid-19 e Influenza para estes públicos, na Feira Livre em frente ao Parque das Águas.

A prefeitura ressaltou que para ser imunizado, basta levar o cartão de vacinação com o registro das doses anteriores e documentos de identificação. Lembrando que para receber o primeiro ou segundo reforço da vacina contra Covid-19 é necessário intervalo de 4 meses.