Prefeitura de Resende promove neste domingo, mais uma edição do projeto ‘Música na Feira’

Matéria publicada em 6 de novembro de 2021, 08:44 horas

Resende- Com o objetivo de promover um ambiente mais agradável para compras com medidas de segurança, a Prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, está preparando mais uma edição do projeto ‘Música na Feira’.

Segundo Thiago Zaidan, presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda(FCCMM), o projeto foi criado para entreter a população e promover um ambiente mais agradável para quem visita a ‘Feira Livre’ de Resende. E neste domingo, dia 7, o projeto está de volta com uma atração musical a partir das 10h30 no Parque das Águas.

Thiago destaca que nesta edição, a música ficará por conta da banda #Garage443, que trará o rock nacional e internacional para a Feira Livre. Esse e os demais artistas que se apresentam nos próximos finais de semana foram selecionados pelo edital de chamamento feito pela FCCMM e poderão participar também de outros eventos criados pelo órgão da gestão municipal.

O presidente da Fundação também falou sobre a importância do evento para os artistas da região.

– É com muita alegria que damos continuidade ao projeto ‘Música na Feira’, que foi um sucesso desde sua criação e acabou virando uma tradição antes da pandemia. O evento promove um espaço fundamental para o trabalho dos artistas da região, que estão sendo valorizados através das ações da gestão municipal. Com a população cada vez mais imunizada e o município vencendo, aos poucos, a doença, teremos um apoio cada vez maior do público que faz as compras de domingo – destacou Thiago.

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz, ressaltou que devido à pandemia do coronavírus, as apresentações musicais do ‘Música na Feira’ foram suspensas e chegaram a ser substituídas pelo ‘Web Festival – Música na Feira em Casa’, que levou o trabalho de artistas da região para as plataformas digitais. Com os números avançados da imunização da população contra a Covid-19 e as devidas medidas de segurança, como máscaras e o uso de álcool gel, as atividades foram retomadas pela gestão municipal.

– É fundamental fomentar o comércio local e aproximar ainda mais a população da ‘Feira Livre’ de Resende. As atividades econômicas realizadas durante o evento são de grande importância para o nosso município, escoando a produção da zona rural e fazendo a economia girar. Por isso, a gestão municipal presta suporte com todo carinho e cuidado para que essa ação tão importante seja abraçada pela população – comentou o secretário Tiago Diniz.